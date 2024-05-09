Öksüz kızıl tilki yavruları Dicle ve Fırat'a titiz bakım

Kaya, yoğun olarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapan merkeze memeli ve sürüngen türlerin de getirildiğini ifade etti.

Merkeze getirilen tilki yavrularının bakıma muhtaç olduklarını vurgulayan Kaya, "İki yavru da çok küçük. Doğada tek başlarına idare edebilecek durumda değiller. Bir süre konuğumuz olacaklar. Yaklaşık 3-4 ay bakımlarını yapacağız. İyileştikten sonra onları yeniden doğaya bırakacağız." dedi.