İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince dün gözaltına alınan Adnan Oktar, Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü. Öte yandan, sağlık kontrolü girişi ve çıkışında polis ekiplerinin Oktar’ın başını aşağıya doğru tuttukları görüldü.

ADNAN OKTARI'IN VİLLASINA BÖYLE GİRİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasına düzenlenen operasyon görüntüsü ortaya çıktı. Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor. Oktar, bu villada yakalanmanak için Sarıyer'e kaçmıştı.

OKTAR BABUNA DA GÖRÜNTÜLENDİ

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilenler arasında Oktar Babuna da vardı.

Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın da Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.