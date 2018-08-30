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Servise yolculanmak istemeyen oğluna böyle ders verdi

30.08.2018 - 12:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin Utah eyaletinde Dale Price isimli bir baba, okul servisine yolculanmak istemeyen oğluna hayatının dersini verdi. Haylaz baba, tam 170 gün boyunca oğlunu komik kıyafetler giyerek uğurladı!

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    ABD'nin Utah eyaletinde Rain Price isimli bir çocuk, ikinci sınıfın ilk ders gününde babası tarafından okul otobüsüne kadar uğurlandı. 

     

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    Rain Price, otobüsü ilk kez kullanıyordu ve babası Dale'in kendisini yolcu etmesini utanç verici buldu. Otobüsteki diğer öğrencilerin gülüp dalga geçmesinden korkuyordu.

     

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    Rain, annesine, babasının hareketini engellemek için yalvardı. Ancak baba, oğlunu yolculamaktan vazgeçmediği gibi bir de üzerine komik kostümlerle uğurlamaya başladı. 

     

     

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    İntikamını acı şekilde alan baba 170 gün boyunca ilginç kıyafetlerle servise binen oğluna sel salladı.

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    Deniz kızına bürünen, hatta gelinlik bile giyen haylaz baba tüm kostümler için sadece 50 dolar civarı bir para harcadığını söyledi. 

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    Şimdilerde 19 yaşında olan Rain, Batı Afrika'da bir kilisede misyonerlik yapıyor. 

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    Babanın komik halleri ise sosyal medyayı halen güldürüyor. 

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