Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi ile okullar ayın kaçında başlıyor?
Okulların açılacağı tarih ve yaz tatilinin bitişi hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ederken öğrenciler ve veliler "MEB 2025-2026 takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılıyor?" sorularına cevap arıyor. İşte MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini sorgulanıyor. Yeni eğitim dönemi heyecan içinde bekleniyor. Bu kapsamda, okulların açılacağı tarih binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin tüm hızıyla devam edişiyle gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman, ayın kaçında ve ayın kaçında açılıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2025- 2026 MEB takvimi ile konu hakkında merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 10-14 Kasım tarihinde yapacak.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.