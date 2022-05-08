Okuyamayan kızlar annesinin emaneti

HABERTURK.COM

Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülen, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili olarak tanınan Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç annesini Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'e anlattı.

"Suna'nın Kızları" projesini hayata geçiren Suna Kıraç'ın kızı, Koç Holding Yönetimi Kurulu Üyesi İpek Kıraç, annesi ve kendisine dair bilinmeyenleri anlattı.

"Annem bana öğretebileceği her şeyi sağlığı yerindeyken öğretti. Bana en önemli öğüdü hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini söylemesiydi" diyen İpek Kıraç, "Suna'nın Kızları" projesine ilişkin şöyle konuştu;

"Eğitim onun için çok önemliydi, hayat amacıydı. Annemin "Eğitim yalnızca devlete bırakılmayacak kadar büyük ve karmaşık bir sorun, o yüzden elimizden geleni desteği vermemiz gerekiyor." sözü çok önemli. Vefatından 3 ay sonra bu projeye başladık, bütün sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, paydaşları bir araya getirerek çözümleri bir çatı altında bulmayı amaçlıyoruz.

Bizim için önemli 5 şey var;

Duygusal ve bedensel olarak iyi halde olmaları, öğrenebilmeleri ve öğrenmeye sürekli erişim halinde olabilmeleri, eğlenecek ve dinlenecek vakitlerinin olması, baskı altında yaşamamaları ve kendi hayatlarıyla ilgili kararların içinde bulunabilmeleri. "Suna'nın Kızları" bu 5 şeyi sağlamayı amaçlayan bir yolculuk."