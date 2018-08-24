Daha önce öldürüldüğü açıklanan DEAŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin Eylül 2017’den bu yana ilk defa taraftarlarına seslendiği iddia ediliyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre yaklaşık bir saat süren sesli mesaj, terör örgütünün farklı kanalları üzerinden Bağdadi'ye ait olduğu iddiasıyla yayımlandı.

Bağdadi, ses kayıtlarında kendisine bağlı teröristlere Batı’da bombalı ve bıçaklı saldırıların gerçekleştirilmesi çağrısında da bulunduğu ve kendilerinin sözde zaferinin kazanılmasının daha uzun sürebileceğini söylediği belirtiliyor.

Bu kayıtların gerçekten de el Bağdadi’ye ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bağdadi’nin Türkiye’de gözaltında tutulan Amerikalı pastör Andrew Brunson’un olayına değinmesiyse kayıtların güncel olduğunu gösteriyor. Ses kaydında, halifeliğin devam edeceğini belirten konuşmacı ABD ve Rusya’yı saldırılarla tehdit ediyor ve Suriye’de rejimle uzlaşan muhalifleri eleştiriyor. Muhalif güçlere, DEAŞ ile birleşme çağrısında da bulunduğu görülüyor.

El Bağdadi’nin geçen süreçte birçok defa öldüğü açıklandı. Moskova, 2017 Haziran’ında el Bağdadi’nin Suriye’deki bir hava saldırısında büyük bir olasılıkla öldüğünü açıklamıştı. Washington yönetimi ise Bağdadi için 25 milyon doları mükafat koymuştu. Halihazırda DEAŞ, Suriye’de çok az bölgeyi kontrol etmekte.

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