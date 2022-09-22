Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

Her tarafın kazısı bitmemiş olabilir ama Roma döneminde nasıl bir kentti, ana caddeleri nelerdi, nasıl bir kurgusu vardı, yapıların işlevleri nelerdi, erken Hristiyanlık sonrası Bizans döneminde nasıl bir kent dokusu vardı, neler dönüştü, neler tekrar kullanıldı? Bunların cevaplarını verebilecek noktada kente hakim olmak en önemli bulgu" diye konuştu.