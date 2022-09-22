Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları barındıran Olimpos Antik Kenti'nde 16 yıldır devam eden kazılarda, kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldığı bildirildi

ABONE OL
AA
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Antalya kent merkezine 85 kilometre mesafede bulunan Yazır Mahallesi'ndeki Olimpos'un, Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğu belirtiliyor.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    AA'nın haberine göre Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde kalan Olimpos'ta, 2006'ta başlayan kazılar devam ediyor.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Orman içinde bitki örtüsüyle kaplı halde bulunan kentte, bugüne kadar 1 ve 3 nolu kilise, giriş kompleksi, Piskoposluk Sarayı, köprü, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi ve Liman anıtsal mezarları gibi eserler tespit edildi.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Kalıntıları doğudan batıya doğru denize akan ırmağın her iki yakasında yer alan antik kent, tarih ve kültür turizminin yanında tatil rotası için deniz, kum, güneş üçlüsünü tercih edenleri de cezbediyor.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Olimpos, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası ile misafirlerine huzur veriyor. Çevredeki turistik tesislerde kalan veya günübirlik bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Olimpos plajına gitmek için antik kentin gizemli atmosferinde, tarihin izleri arasından geçerek yaklaşık 20 dakika yürüyüş yapıyor.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Kazı çalışmasının devam ettiği antik kentte Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait günümüze ulaşan eserleri de görmek mümkün. Antik kentte bu yıl ağırlıklı olarak, restorasyon ve daha önce ortaya çıkarılan yapıların sağlamlaştırılması için çalışma yürütülüyor.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    "YÜZDE 5'LİK KISMI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI"

    Antik kentte 2006 yılından bu yana kazı başkanlığını yürüten Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, arkeolojik kazıların sabır ve özveri istediğini söyledi.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Kazılarda yöre halkının desteğini gördüklerini vurgulayan Uçkan, "Olimpos çok büyük bir şehirdi. Arkeolojik çalışmalar uzun soluklu yürütülür. Henüz yüzde 5'lik kısmını gün yüzüne çıkarmamıza rağmen kent dokusunu tanımlayabilecek noktadayız.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Her tarafın kazısı bitmemiş olabilir ama Roma döneminde nasıl bir kentti, ana caddeleri nelerdi, nasıl bir kurgusu vardı, yapıların işlevleri nelerdi, erken Hristiyanlık sonrası Bizans döneminde nasıl bir kent dokusu vardı, neler dönüştü, neler tekrar kullanıldı? Bunların cevaplarını verebilecek noktada kente hakim olmak en önemli bulgu" diye konuştu.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Kentteki Piskoposluk Sarayı'nın mimari kurgusuyla eşi olmayan bir yapıda bulunduğunu anlatan Uçkan, içerdiği mekanlar, işlevleri, bütüncül olarak kullanıma yönelik olması gibi unsurlar bakımından sarayın diğerlerine göre farklı olduğunu ifade etti.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Antik kentte yapılan her çalışmanın yeni bir bilgiyi beraberinde getirdiğini dile getiren Uçkan, şunları söyledi:

    "7. yüzyıl sonrası kentin bir şekilde terk edildiğini düşünüyoruz, günümüze kadar yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Özellikle Teke Yarımadası'nın Selçuklular tarafından alınmasından sonra burada yerleşim göstermediklerini biliyoruz. Dolayısıyla kentin içinde bir Türk dönemi mimari vurgusu yok ancak Yörük kültürü önemli bir kültür bölge açısından.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Olimposlu dostlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla kışlak olarak Yörüklerin burayı kullandıklarını biliyoruz. Burası sonra da ören yeri statüsüne kavuşmuş bir yer. Antik kent olmasının yanı sıra plajıyla da turistik bir yer. Dolayısıyla diğer antik kentlere göre biraz daha farklılık içeriyor."
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Prof. Dr. Uçkan, Olimpos'un önümüzdeki süreçte de pek çok bilimsel sonuçlara ulaşılmayı sağlayacak zenginliğinin olduğunu sözlerine ekledi.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    "YILI TASNİF VE BELGELEME ÇALIŞMALARIYLA TAMAMLARIZ"

    Bu yıl kazı başkanlığı görevini devralan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın da son yıllardaki kazıları Piskoposluk Sarayı ile 3 nolu kilise olarak tanımlanan yapıda yoğunlaştırdıklarını söyledi.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Bu yıl 27 kişilik ekiple çalıştıklarını ve güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Öztaşkın, kazıları bu ay sonunda tamamlayıp, ekimden itibaren çıkartılan zeminlerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yapacaklarını belirtti.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Olimpos kazılarının 12 ay devam ettiğini ifade eden Öztaşkın, "2022'yi kazı buluntularının tasnif ve belgeleme çalışmaları ile tamamlarız. Gelecek yıl mayıstan itibaren tekrar arazide olacağız. Umarım biraz daha heyecanlı buluntularla karşılaşırız" dedi.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    "MOLOZLARLA KAPLIYDI, KAZI ÇALIŞMALARIYLA YENİ BİR ŞEHİR ORTAYA ÇIKTI"

    Olimpos Çevre Koruma ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Halil Karataş da Olimpos Antik Kenti'nin bölgenin tanınırlığını arttırdığını ve yöre halkına da önemli bir katkı sağladığını söyledi.

     
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Karataş, "Çocukluğum bu bölgede geçti. Burası bitkilerle, molozlarla kaplıydı, kazı çalışmalarıyla yeni bir şehir ortaya çıktı. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist hem antik kenti gezmek hem de plaja gitmek için bu bölgeye geliyor. 
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

    Buraya gelenlerin yüzde 90'ı bu şehri geziyor. Hem bölgenin turizm değerini artırdı hem de yöre halkı için ekmek kapısı oldu, istihdama katkı sağladı" diye konuştu.
  • Olimpos'ta kent dokusunu tanımlayabilecek bulgulara ulaşıldı

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.