Ömür Gedik: Bülent Ersoy ile bir problemim yok

Giriş: 03.04.2019 - 07:29 | Güncelleme:  

Ömür Gedik şarkıcı Emre Kaya ile önceki akşam Etiler’deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Şarkıcılar, çıkışta objektiflere birlikte poz verdi

  • 1Ömür Gedik: Bülent Ersoy ile bir problemim yok - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Bülent Ersoy’un giydiği kürkün gerçek olduğunu söyleyerek tartışmıştı. Muhabirlerin Bülent Ersoy ile ilgili soruları karşısında Ömür Gedik, “Bülent Hanım ile bir problemim yok, kapattık konuyu” dedi.

  • 2Ömür Gedik: Bülent Ersoy ile bir problemim yok - Magazin haberleri
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    Ömür Gedik, 11 yıldır birlikte olduğu Ferhat Göçer ile ilişkisini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde barışan çiftten Gedik, “Güzel gidiyor, gayet iyi. Problem yok” diyerek cevap verdi.

  • 3Ömür Gedik: Bülent Ersoy ile bir problemim yok - Magazin haberleri
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