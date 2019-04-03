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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Bülent Ersoy’un giydiği kürkün gerçek olduğunu söyleyerek tartışmıştı. Muhabirlerin Bülent Ersoy ile ilgili soruları karşısında Ömür Gedik, “Bülent Hanım ile bir problemim yok, kapattık konuyu” dedi.