Ömür Gedik: Kedim için Amerika'dan erken döndüm

Küçük kız büyüdü... Onu tanıtınız mı?

"Kedim için Amerika'dan erken döndüm" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ferhat Göçer-Ömür Gedik çifti, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

"ÖMÜR BENİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerle sohbet eden Göçer, "Yollardayız hep. Ömür de beni yalnız bırakmıyor sağ olsun." dedi.

Ömür Gedik, "Pandemi sonrası konserler başladı. Yeni şarkı çıkarttım, onun hazırlıkları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"EVİMİZDE BERABERİZ"

Muhabirlerin, "İkiniz de yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Birbirinize bu süreçte nasıl vakit ayırabiliyorsunuz?" sorusuna yanıt veren çiftten Gedik, "Boşluk bulduğumuz her anda birbirimizin yanına geliyoruz. Onun dışında zaten evimizde beraberiz." açıklamasını yaptı.

"KEDİM İÇİN AMERİKA'DAN ERKEN DÖNDÜM"

Konser ve tatil takviminden bahseden Ferhat Göçer, "Konser aralarında tatil sıkıştırıyorum. Amerika'da konserlerim oluyor. Ömür’ü de götürüyorum, orada konser sonrası tatil yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Gedik ise, "Birkaç gün önce bir değişiklik yaptık. Kedim için hemen Amerika’dan dönmek zorunda kaldık." dedi.

"ATEŞİ ÇIKTI, UYUYAMIYORUM' DİYOR"

Ferhat Göçer ise sitem ederek, "Ne yapıyorsun?' diyorum. 'Kedinin ateşi çıktı, uyuyamıyorum' diyor. Ben de, 'Peki Ömür' deyip, geçiyorum. Bir şey diyemiyorum ki...." ifadelerini kullandı.