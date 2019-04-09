Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum

Hafta sonu kafa dinlemek ve stresten uzaklaşmak için Kıbrıs'taki bir otele geldiğini söyleyen Ömür Gedik, içinde bulunduğu ve gündemi meşgul eden konular hakkında açıklamarda bulundu. Bülent Ersoy hakkında söylediği 'kürküne mürekkep dökeceğim' açıklaması için Gedik, "O canlı yayında söylememem gereken bir cümleydi. Ben ve derneğim bu tarz eylemlerin içinde asla olmayız. Biz ceza vermek yerine ödül vereceğiz ve bundan sonra kürk giymekten vazgeçen sanatçıları alkışlayıp tebrik edeceğiz, çünkü Avrupa’da bu işler böyle yapılıyor" ifadelerini kullandı