Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum

Giriş: 09.04.2019 - 07:53 | Güncelleme:  

Hafta sonu kafa dinlemek ve stresten uzaklaşmak için Kıbrıs'taki bir otele geldiğini söyleyen Ömür Gedik, içinde bulunduğu ve gündemi meşgul eden konular hakkında açıklamarda bulundu. Bülent Ersoy hakkında söylediği 'kürküne mürekkep dökeceğim' açıklaması için Gedik, "O canlı yayında söylememem gereken bir cümleydi. Ben ve derneğim bu tarz eylemlerin içinde asla olmayız. Biz ceza vermek yerine ödül vereceğiz ve bundan sonra kürk giymekten vazgeçen sanatçıları alkışlayıp tebrik edeceğiz, çünkü Avrupa’da bu işler böyle yapılıyor" ifadelerini kullandı

  • 1Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta bir televizyon programının canlı yayınında Bülent Ersoy’la tartışan Ömür Gedik, yaşanan bu olay ile ilgili, "Keşke yaşanmasaydı, keşke giydiğim elbisenin tüylerinin gerçek olup olmadığına dikkat etseydim de bu tür bir tartışmanın ortasında kalmasaydım" dedi.

  • 2Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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    Bülent Ersoy hakkında söylediği 'kürküne mürekkep dökeceğim' açıklaması için Gedik, "O canlı yayında söylememem gereken bir cümleydi. Ben ve derneğim bu tarz eylemlerin içinde asla olmayız. Biz ceza vermek yerine ödül vereceğiz ve bundan sonra kürk giymekten vazgeçen sanatçıları alkışlayıp tebrik edeceğiz, çünkü Avrupa’da bu işler böyle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

  • 3Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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    "BÜLENT ERSOY BENİM BÜYÜĞÜMDÜR"

    Gedik, "Bülent Ersoy’a kırgın ya da dargın mısınız?" sorusuna ise, “Bülent Ersoy benim büyüğümdür. Ona kırgın ya da dargın olmam söz konusu değil. Kendisini seviyorum. Canlı yayında yaşanmaması gereken bir tartışmanın içine düştük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçımızdır” şeklinde konuştu.

  • 4Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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  • 22Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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  • 23Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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  • 24Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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  • 27Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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  • 30Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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  • 31Ömür Gedik'ten Bülent Ersoy'a: Büyüğümdür, kendisini seviyorum - Magazin haberleri
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