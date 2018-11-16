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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile yeni çıkarttığı Düeti “Aşka Bağlan” hakkında konuşan Gedik, "Aşka bağlan çok güzel gidiyor klibimizde çok beğenildi zaten sağolsun Serdar bana uğurlu geldi. Hatta Ferhat da çok destek verdi bana o da çok beğendi. Ama en çok klipteki geyşa halimi beğendi şimdi acaba saçlarını siyaha boyatsan nasıl olur diyor" dedi.