Önder Açıkbaş: Arkadaşım biraz utangaç

Oyuncu Önder Açıkbaş, önceki akşam Nişantaşı’nda bir kafede esmer bir güzelle görüntülendi. Gazetecilerin, “Önder Bey hanımefendi sevgiliniz mi? Neden yüzünü gizliyor?” sorusuna oyuncu, “Böyle şeylere alışık değil. Arkadaşım biraz utangaç” diyerek yanıt verdi