Öne çekildi: Yaşlı ve engelli aylığı bugün ödeniyor! e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan yaşlı ve engelli maaşları, Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi. Haziran ayı için 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığı hesaplara geçti. Peki, yaşlı ve engelli maaşının yatıp yatmadığı nereden kontrol edilir? İşte, e-Devlet yaşlı ve engelli aylığı sorgulama...
6-9 Haziran arasında idrak edilecek Kurban Bayram nedeniyle 4C emekli maaşlarının öne çekilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yaşlı ve engelli maaşlarının bugün hesaplara geçtiğini duyurdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplamda 6 milyar 300 milyon lira ödemenin yapıldığını açıkladı. İşte, 2025 Haziran ayı engelli ve yaşlı maaşı e-Devlet sorgulama ekranı...
2025 HAZİRAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESAPLARA YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çektiklerini belirterek, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin 6 Haziran bugün hesaplara yatırıldığını bildirdi.
HAZİRAN AYINDA 6 MİLYAR TL ÖDENDİ
Bakan Göktaş, yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını belirterek, "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:
“Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
Yaşlı ve engelli aylığının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.