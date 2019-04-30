Royal Opera House'un grafik tasarımcısı 37 yaşındaki Roderick Deakin-White, 6 yıllık sevgilisi Avustralyalı Amy Parsons'ı öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Parson'un cansız bedeni, geçtiğimiz cuma günü Londra'nın doğusunda Whitechapel'deki evinde bulundu. Polisin cinayet kurbanı olduğunu belirlemesinin ardından soruşturma kapsamında komşuları ve kendisini tüm tanıyanlar tarafından oldukça yardımsever olarak tanımlanan Roderick Deakin-White, bir numaraları şüpheli olarak gözaltına alındı.

Komşuları çift hakkında, "Tanıdığımız en güzel, sevgi dolu, mutlu insanlardı. Polisi ve ambulansları gördüğümüzde yanlış giden bir şeyler olduğunu anladık, çok korkunç" ifadeleri kullanıldı.