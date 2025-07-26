Orban: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, uluslararası meselelere dair açıklamalarda bulundu.

Orban, 3. Dünya Savaşı tehlikesine dikkat çekerken "3. Dünya Savaşı ihtimali giderek artıyor." şeklinde konuştu.

Macaristan Başbakanı, Uluslararası toplumun, söz konusu tehdidi önlemek amacıyla harekete geçmesi gerektiğini vurgularken, "Savaşın soğuk rüzgarını herkes hissediyor." dedi.

Donald Trump'ın ABD başkanlığı seçimlerini kazanmasıyla birlikte savaştan şimdilik kaçınıldığını belirten Orban, ülkesinin savaşın dışında kalması gerektiğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı ayrıca, birçok ülkede yapılan 3. Dünya Savaşı anketlerinde, insanların savaşın çıkma olasılığını yüksek gördüğünü belirtti.

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Orban "Macaristan'ın stratejik sakinliğe ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Orban diğer yandan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilmemesi gerektiğini çünkü bu durumun birliği savaşa çekeceğine ilişkin düşüncesini yineledi.