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Meteoroloji'den Karadeniz için son dakika hava durumu uyarısı! Ordu ve 4 il daha diken üzerinde

Ordu'daki sel felaketinin şokunu henüz atlatamadan Meteoroloji'den Ordu ve Karadeniz'deki 4 il için daha son dakika sağanak yağış ve sel uyarısı geldi. Yapılan uyarılarda; vatandaşlara sele karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu. İşte; Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin hava durumu...

08.08.2018 - 16:26 | Güncelleme:

Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrası gözler Meteoroloji'den gelecek haberlere çevrildi. Özellikle 5 günlük hava tahmin raporu sel felaketi sonrası en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Araştırmalar devam ederken Meteoroloji'den Ordu hava durumu ile ilgili bir sağanak yağış uyarısı daha geldi. Ancak uyarıların kapsamı sadece Ordu ile sınırlı kalmadı. Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 il için daha sağanak yağış ve sel baskını konusunda Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi.

 ORDU HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

ORDU, SAMSUN, GİRESUN, RİZE VE ARTVİN İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden dün yayınlanan uyarılarda Bu sabahtan yarın öğle saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilmişti. Bugün şu ana kadar bölgede 20 ila 100 mm arasında yağış kaydedildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu’da Çaybaşı’da 95, Perşembe’de 78, İkizce’de 66, Ünye ve Fatsa’da 40 mm olarak kaydedildi.

Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu da dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz’in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği de beklenmektedir. Özellikle denizci ve Balıkçılarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir.

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