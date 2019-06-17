Ordu Valiliği'nden VIP tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonu'nu kullanmak istemeleri üzerine yaşanan olaylara, Valilikçe yayınlanan 6 ve 8 Haziran tarihlerindeki basın duyuruları ile açıklık getirildiği ve yaşanan sürecin tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldığı" belirtildi.

Açıklamada, İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonuna zorla girme ve salonu işgal etme neticesi yaşanan olaylarla ilgili son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve dün akşam İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen "2019 Seçim Özel" programında İmamoğlu'nun, "Ordu Valisinin kendilerine tuzak kurduğu" şeklinde açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

İmamoğlu'nun kendisine ve ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'a, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ve CHP İl Başkanı Yusuf Furtun'a rical listesinde bulunmadıklarından dolayı uçak yolculuğu için VIP salonunu kullanamayacaklarının, o gün görevli olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları G.B, şube müdürü H.A, Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, heyet havalimanına gelmeden önce ve geldikleri esnada defaten söylenildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum o gün havalimanında görevli bulunan güvenlik amirleri ve görevlileri tarafından düzenlenen ve imza altına alınan tutanakla da sabittir. Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek burada görevli bulunan polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur.

Durum böyle olduğu halde gerçeği saptırmak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurmak, olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen 'Ordu Valisi bize tuzak kurdu.' ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylemin söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur."