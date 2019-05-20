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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Orhan Gencebay: Daha kötüsü de olabilirdi

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Taksicinin saldırısına uğrayarak bıçakla yaralanan oğlu Gökhan Gencebay hakkında konuşan Orhan Gencebay, "Çok şükür Gökhan’ın durumu iyi. Daha kötüsü de olabilirdi. Mahkeme devam ediyor. Kanunlar ne gerektiriyorsa yapılacaktır, ben eminim" şeklinde açıklamada bulundu

Orhan Gencebay

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, taksicinin saldırısına uğrayarak bıçakla yaralanan oğlu Gökhan Gencebay hakkında konuşan Orhan Gencebay, "Çok şükür Gökhan’ın durumu iyi. Daha kötüsü de olabilirdi. Mahkeme devam ediyor. Kanunlar ne gerektiriyorsa yapılacaktır, ben eminim" şeklinde açıklamada bulundu.

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da sözlerine ekleyen Orhan Gencebay, "Şu sıralar nota yazıyorum. İnşallah yaz aylarına yetiştireceğim" dedi.

"ORHAN'IN BESTESİNİ OKUYORUM"

Sevim Emre de bir albüm müjdesi vererek, "Stüdyoya girdim. Orhan’ın sıfır bestesini okuyorum. Yakında single çıkaracağım" açıklamasını yaptı.

 

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