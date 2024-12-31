Orhan Kemal'in Fatih'te oturduğu ev 10 milyon liraya satışta

"2010'A KADAR OLAN SÜREÇTE EVİ ALABİLİRDİM"

Öğütçü, "Tabii hep o ev hatırımda. 'Ne yapabilirim, satış olabilir mi?' diye ben sahiplerine de ulaştım. Hatta babamın kiracılığını yaptığı o evin sahibiyle de görüştüm. Bizimkileri çok iyi anlıyordu; ama o sırada böyle bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Daha sonraki süreçte bir ara satışa çıkardılar. Bugün sözü edilen rakamın da çok çok altında bir rakamdı. Ben gittim hem binaya alıcı gözle bir daha baktım. Hem de tabi imkan meselesiydi. İlk 2000-2010'a kadar olan süreçte olsaydı belki hiç kaçırmazdım hemen alabilirdim. Fakat sonra ekonomik durum biraz daha yavaşlayınca alma olayından vazgeçtim. 2018-2019 yılları arasında sanırım evin çökme tehlikesi, yıkılma durumu söz konusu olur diye basın bayağı bir ilgi gösterdi. Bu haberleri gören Valilikten makamlar ilgilenmişler. Hatta ben isimlerini de aldım. 'Biz Valilik olarak, İstanbul Valiliği olarak ilgileniyoruz. Burayı alacağız' dediler. Fakat sonra galiba yine bir doğal afet oldu. O proje yine kaldı" şeklinde konuştu.