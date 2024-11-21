Orhan Kemal'in evi satışa çıktı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal'in Unkapanı'nda yaşadığı ev satışa çıkarıldı. Kemal'in 60'lı yıllarda kiracı olarak yaşadığı eve 10 milyon TL değer biçildi. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberi...
Türk edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal'in 60'lı yıllarda Unkapanı'nda yaşadığı 2 katlı ev satışa çıkarıldı.
Orhan Kemal ve ailesine uzun seneler yuva olan eve 10 milyon TL değer biçildi.
Usta yazar yıllar boyunca yaşadığı evde Sokakların Çocuğu, Suçlu, Müfettişler Müfettişi gibi romanları bu evde kaleme almıştı.
Orhan Kemal'in Adana'dan İstanbul'a gelişinin ilk durağı olan ev yıllar içinde yıprandı. Ahşap kapısı ve basamaklarında eğimler oluştu.
Ev, yıllarca müze olmayı beklese de müzeye dönüştürülemedi.
Orhan Kemal'in oğlu, Işık Öğütçü, "Kültürel miras olarak burası istimlak edilebilirdi. Evin korunması çok önemli" dedi.