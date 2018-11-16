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"CEM YILMAZ'LA MAHKEMELİĞİZ"

Komedyen Cem Yılmaz'ın filmlerinde gençlere sigara, alkol ve zararlı içeceklere özendirdiğini iddia ederek davalar açan Prof. Dr. Orhan Kural, konu hakkında gelen sorulara, "Cem Yılmaz'la mahkemeliğiz. Yakında hakim karşısına çıkacak. Benim için 'Terapi görsün o' dedi. Benim gayet aklım başımda. Kendisi terapi görsün. Tiyatronun bir görevi de gençleri doğru yönlendirmektir. Gizli sponsorluklarla şiddet, sigara ve içkiyi yönlendirmemelidir. Bakın, filmin bir yerinde sigara olur. Bir şey söylemiyorum, ama her dakika, her yerde sigara olursa bilin ki gizli sponsorluklar alınmış ve gençlerimize kötü örnek olunmuştur" şeklinde cevap verdi.