Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Orkinos Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Orkinos Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
ABONE OL

Orkinos balığı nedir, nasıl bir balıktır? Orkinos balığı nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir?

Orkinos balığı denizlerin en kılçıksız balığı ve Omega 3 deposu olarak bilinir. Lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir balık olan orkinoslar nerelerde yaşar? Orkinos balığının faydaları nelerdir?

Orkinos Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Orkinos Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Orkinos balığı, dünya çapında büyük popülerliğe sahip olan ve önemli besin değerlerine sahip bir balık türüdür. Halk arasında ton balığı olarak da bilinen orkinos balığı sağlık açısından önemli faydalar sağlamasıyla bilinir. Peki orkinos balığı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Orkinos balığı nerelerde yaşar? Orkinos balığında hangi vitaminler bulunur? İşte tüm detaylarıyla orkinos balığı hakkında her şeyi sizler için araştırdık.

Orkinos Balığı Nedir?

Orkinos balığı, Thunnini kabilesine ait büyük ve hızlı yüzücü balıkları tanımlar. Bu kabileyi oluşturan Thunnus cinsine ait balıklar, dünya çapında büyük bir ekonomik değere sahiptir. Orkinos balıkları, ticari balıkçılık ve sportif balıkçılık için popülerdir. Orkinos türleri arasında en bilinenler; Atlantik orkinosu, Pasifik orkinosu ve Güney orkinosudur. Ekonomik değeri yüksek bir balık olan orkinos aynı zamanda ton balığı olarak da bilinir.

Orkinos Balığı Özellikleri Neler?

Orkinos balıkları, hızlı ve güçlü yüzücülerdir. Vücutları aerodinamik yapıya sahip olup, hidrodinamik şekilleri sayesinde su içinde hızlı hareket edebilirler. Yetişkin orkinoslar genellikle 2 ila 4,5 metre arasında değişen uzunluklara ulaşabilir ve 200 kg'dan fazla ağırlığa sahip olabilirler. Sırtlarının üst kısmı koyu mavi veya siyah, alt kısmı ise gümüş beyazdır. Bu renk düzeni, avlarını ve avcılarını karıştırmak için kamuflaj sağlar. Derin sularda yaşayan orkinos balıkları Mart, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında üreme dönemine girer. Yetişkin dişi bir orkinos balığı tek seferde bir milyona yakın yumurta bırakır. Nesli tükenme tehlikesi olan orkinos balığı normal şartlarda 40 ila 50 yıla yakın yaşayabilir.

Orkinos Nerelerde Yaşar?

Orkinos balıkları, dünya çapında tropikal, subtropikal ve ılıman denizlerde yaşar. Atlantik, Hint ve Pasifik Okyanusları'nda yaygındır. Bu balıklar, büyük göçler yaparak besin bulma ve üreme alanları arasında seyahat ederler.

Orkinos Balığı Vitaminleri

Orkinos balığı, insan sağlığı için önemli besin maddeleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengin bir balıktır. Bu besin maddeleri sayesinde, orkinos balığı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji seviyelerini arttırır, kalp sağlığını destekler. Ayrıca bol miktarda B122 vitamini de içerir. Bunun yanında selenyum, magnezyum ve protein açısından da yüksek değerlere sahiptir.

Orkinos Balığının Faydaları

Orkinos balığı, sağlık açısından birçok fayda sağlar. İşte orkinos balığının sağlık üzerindeki olumlu etkileri:

  • Kalp sağlığını koruma: Orkinos balığı yüksek miktarda Omega 3 yağ asitleri içermesiyle tanınır. Bu da kalp sağlığına yardımcı olur, kalp krizi riskini azaltır. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini de dengeler.
  • Beyin fonksiyonlarını destekleme: B vitaminler ve Omega 3 değerleri bakımından zengin olan orkinos bu özellikleriyle sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyerek hafıza ve konsantrasyonu artırır.
  • Kemik sağlığını destekleme: Orkinos balığı, kemik sağlığı için önemli olan D vitamini ve fosfor gibi mineraller içerir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirme: Selenyum ve A vitamini değerleri yüksek olan orkinos balığı bu özellikleriyle antioksidandır. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmenizi sağlar.
  • İyi bir protein kaynağı: Orkinos balığında yüksek miktarda protein bulunur. Bu protein sayesinde kas ve iskelet sistemi korunur. Düzenli orkinos balığı tüketimi, kas sağlığını destekleyerek daha güçlü ve dayanıklı bir vücut sağlar.

Orkinos balığı, dünya çapında tropikal, subtropikal ve ılıman denizlerde yaşayan hızlı ve güçlü yüzücü balıklardır. Bu balıklar, besin değeri ve lezzeti nedeniyle önemli bir ekonomik değere sahiptir. İçerdiği vitaminler ve besin maddeleri sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pisi Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Pisi Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Pisi balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Tekir Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Tekir Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Tekir balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Trança Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Trança Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Trança balığı Nedir, nasıl bir balıktır?
Turna Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Turna Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Turna balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Uskumru Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Uskumru Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Uskumru balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Sazan Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Sazan Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Sazan balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Barbun Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Barbun Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Barbun balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Dil Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Dil Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Dil balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Çipura Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Çipura Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Çipura balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Akya Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Akya Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Akya balığı nedir, nasıl bir balıktır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.