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        Haberler Gündem Ormanda uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Ormanda uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

        İzmir'in Urla ilçesinde ormanda uyuşturucu yetiştiren E.T., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:19
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        Ormanda uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Olay, saat 12.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi Akpınar Deresi mevkisinde meydana geldi.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Urla İlçe Jandarma ekipleri, ormanda uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını aldı.

        Ekipler, ihbar üzerine narkotik köpeği ile belirtilen yere operasyon düzenledi. Operasyonda, orman içerisinde özel düzenek kurulmuş halde yetiştirilen 80 kök Hint keneviri ile 2 tüfek, 1 tabanca, 3 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

        Ekipler, operasyon sırasında olay yerinde bulunan şüpheli E.T.'yi gözaltına aldı. E.T'nin işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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