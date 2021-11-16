Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2 Rus paralı askeri öldürüldü 0:00 / 0:00

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Yerel basındaki haberlere göre, Koui şehrinin Kaita bölgesinde devriye görevini icra eden Rus paralı askerleri 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup üyelerince pusuya düşürüldü.

Pusuda 2 Rus paralı askeri yaşamını yitirdi.

Bugün yine aynı bölgede, 3R isyancı grubu mensupları askeri unsurlara saldırı düzenlemiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti.

- OAC'deki Rus paralı asker gücü Wagner grubu

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart’a yayımladıkları raporda, OAC’de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükûmetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Wagner paralı askerlerinin, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.