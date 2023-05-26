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Ortanca nasıl çoğaltılır? Ortanca çiçeği nasıl çoğaltılabilir?

Ortancalar; bahçe, balkon ve teraslarımızı süsleyen, göz alıcı çiçeklerle dolu, popüler bir bitki türüdür. Ancak, bu güzellikleri çoğaltmak ve daha fazla ortanca sahibi olmak her zaman kolay olmayabilir. İşte ortanca çoğaltma yöntemleri ve ipuçları.

Ortanca Nasıl Çoğaltılır? Ortanca Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
HABERTURK.COM

Ortanca çiçeği, Hydrangeaceae ailesinin bir üyesi olarak, yaz aylarında çiçek açan, büyüleyici bir bitkidir. Özellikle ılıman iklimleri tercih eden bu bitki, çiçekleriyle bahçeleri adeta bir festival alanına dönüştürür. Peki, bu etkileyici çiçeği çoğaltmayı hiç düşündünüz mü? Bu yazımızda ortanca nasıl çoğaltılır, ortanca çiçeği bakımı gibi konuları ele alacağız.

Ortanca Nasıl Bir Bitkidir?

Ortanca, genellikle 1-3 metre arası büyüyen, çalı formunda bir bitkidir. Çiçekleri, beyaz, pembe, mavi ve mor gibi çeşitli renklerde olabilir. Bunlar genellikle yaz aylarında çiçek açarlar ve sonbahara kadar çiçekli kalırlar. Ortancalar genellikle nemli, iyi drene edilmiş toprakları ve yarı gölgeli alanları severler.

Ortanca Nasıl Çoğaltılır?

Ortanca çiçeği, genellikle çelik yöntemi ile çoğaltılır. İşte adım adım Ortanca çiçeği nasıl çoğaltılır:

  • Çelik alınacak ortanca bitkisini seçin. En iyi sonuçları almak için, çiçek açmamış, sağlıklı ve güçlü bir bitki seçin.
  • Yaprak dökmeyen bir ortanca çeşidinden 10-15 cm uzunluğunda bir çelik alın.
  • Çeliğin altındaki yaprakları ve çiçek tomurcuklarını çıkarın.
  • Çeliği köklenme hormonuna batırın ve sonra bir saksıya dikin.
  • Saksıyı, doğrudan güneş ışığı almayan ancak aydınlık bir yere koyun.
  • Çeliği düzenli olarak sulayın ve birkaç hafta içinde köklenmesini bekleyin.

Ortanca Nasıl Çoğaltılabilir?

Ortanca çoğaltma yöntemleri arasında çelik yanında tohumla çoğaltma ve taban sürgünlerinin ayrılması yöntemi de bulunur. Tohumla çoğaltma daha zor ve zaman alıcı olabilirken, taban sürgünlerinin ayrılması daha hızlı ve etkilidir. Baharın başlangıcında, bitkinin tabanından çıkan sürgünler dikkatlice ayrılır ve yeni bir saksıya dikilir. Bu sürgünler birkaç hafta içinde kök salar ve yeni bir ortanca bitkisine dönüşür.

Ortanca Çiçeği Bakımı

Ortanca çiçeği bakımı, bitkinin sağlıklı ve güzel çiçekler açması için çok önemlidir. İşte ortanca bakımı ile ilgili bazı ipuçları:

  • Ortanca çiçekleri, yarı gölgeli bir yerde en iyi şekilde büyürler. Ancak bazı türler güneşli yerleri de tolere edebilir.
  • Ortancalar, nemli ama iyi drenajı olan toprakları tercih ederler. Toprak kurudukça düzenli sulama yapın, ancak su birikintisi oluşmasına izin vermeyin.
  • Ortancalar, asidik toprakları severler. Toprağın pH değerini düşürmek için sülfat veya organik malzeme ekleyebilirsiniz.
  • Bitkileri, bahar başlangıcında ve yazın ortasında olmak üzere yılda iki kez, özellikle ortanca için üretilmiş bir gübre ile gübreleyin.
  • Kışın, bitkinin köklerini korumak için toprağını örtün.

Ortanca Çoğaltma Yöntemleri

Ortancalar yukarıda ele alınan yöntemlerle çoğaltılabilir. Ortanca çoğaltma yöntemleri çelikle, tohumla veya taban sürgünlerinin ayrılmasıyla olabilir. Bu yöntemlerin hepsi, doğru adımlar izlendiği ve bitkiye düzenli bakım yapıldığı sürece başarılı sonuçlar verebilir. Burada belirleyici olan çoğaltma yapılacak ortanca çiçeğinin fiziksel durumudur. Diğer bir ifadeyle çoğaltma yapılacak çiçeğin hangi çoğaltma yöntemine uygun olduğudur. Taban sürgünleri fazla ise tabandan çoğaltma yöntemi tercih edilmeli, ortanca çiçeği çelik alınacak kadar sağlıklı ise çelikleme yöntemi tercih edilmelidir. Tohumlama yöntemi uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğu için genellikle çiçek çoğaltma yöntemlerinde daha az tercih edilmektedir.

Her çiçekte ya da bitkide olduğu gibi, bitkinin ihtiyaçlarını anlamak ve ona göre bakım yapmak, çoğaltma sürecinin başarısında kilit bir faktördür.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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