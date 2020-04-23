Oruç ibadetlerini sorunsuzca yerine getirmek isteyen birçok kişi, orucu bozan durumlar hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak pek çok kişinin merakla araştırdığı orucu bozan şeyler nelerdir sorusunun cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığının orucu bozan şeyler nelerdir? Sorusunun detaylı olarak yayınladığı bilgiler ve bazı detayları derledik.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?