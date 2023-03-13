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Oscar Ödülleri'nde şıklık yarışı! 'Halı bu kez kırmızı değil'

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar heykelciklerini kaldıranlar kadar halıdan geçen ünlüler de ilgi gördü. Ancak bu yıl davetliler geleneksel kırmızı halı yerine, bej rengi halının üzerinden geçti

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  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 2023 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.

    "BU YIL KAN DÖKÜLMEYECEK"

    Jimmy Kimmel Oscar töreninden önce, Will Smith'in geçen yıl Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" diyerek espri yapmıştı...

     

    İşte 2023 Oscar Ödül Töreni kırmızı halısından kareler...
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Ana de Armas 
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Rihanna 

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Nicole Kidman
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Cara Delevinge
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Fan Bingbing 

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Sofia Carson

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Stephanie Hsu
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Vanessa Hudgens
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Ashley Graham
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Winnie Harlow
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Elizabeth Olsen

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Ruth E Carter
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Zoe Saldana
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Allison Williams
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Mindy Kaling
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Florence Pugh
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Eva Longoria
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Jennifer Connelly
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Tems
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Cate Blanchett

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Kate Hudson

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Lady Gaga

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Deepika Padukone

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Jessie Buckley

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Salma Hayek

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Phoebe Waller Bridge

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Rihanna
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Jessica Chastain

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Halle Berry

     
  • Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler onlardaydı! Kırmızı değil 'bej' halı

    Michelle Yeoh

    *Haberin görselleri AA ve Splash tarafından servis edilmiştir. 

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