Osman Sonant, 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisine sonradan dahil olarak gündeme gelmiştir. Peki, Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle gündeme gelen Osman Sonant kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

OSMAN SONANT KİMDİR?

Osman Sonant, 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeşler dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ

Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 2. sezonunda kadroya başarılı oyuncu Osman Sonant eklendi. İşte Osman Sonat'ın rolüne dair detaylar...

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkmıştır. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak.

Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...

OSMAN SONANT'IN ROL ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

Beş Kardeş : Onur Ünlü - 2015

Ben de Özledim : Onur Ünlü - (Osman Sonant) - 2013

Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü - (Yavuz) - 2011- 2013

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Serdar Akar (Yavuz) - 2011

Türk Malı : Tayfun Güneyer (Suphi/Süpo) - 2010

Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Fatih Sultan Mehmet) - 2010

Yılan Hikayesi : Nihat Durak (Polis Memuru) - 2001

OSMAN SONANT'IN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Son Takla : Volkan Özgümüş (Cemil) - 2016

Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü - 2016

Memleket : Murat Saraçoğlu - 2016

İtirazım Var : Onur Ünlü (Cihan Demir) - 2014

Yangın Var : Murat Saraçoğlu - (Koşman) - 2011

Pandora'nın Kutusu : Yeşim Ustaoğlu (Mehmet) 2008

Kurtlar Vadisi Irak : Serdar Akar (Amerikan Çavuş 2) - 2006

OSMAN SONANT'IN ROL ALDIĞI İNTERNET DİZİSİ

Fi : Sadık Murat Kolhan - 2017

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ