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Osman Sonant kimdir? Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim'i canlandıran Osman Sonat kaç yaşında?

Osman Sonant, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle gündeme geldi. Oyuncu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Kerim rolünü canlandırıyor. Çok konuşulmaya başlayan oyuncu Osman Sonant kimdir, kaç yaşındadır? İşte tüm ayrıntılar...

02.10.2018 - 16:27 | Güncelleme:

Osman Sonant, 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisine sonradan dahil olarak gündeme gelmiştir. Peki, Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle gündeme gelen Osman Sonant kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

OSMAN SONANT KİMDİR?

Osman Sonant, 1 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeşler  dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ

 

Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 2. sezonunda kadroya başarılı oyuncu Osman Sonant eklendi. İşte Osman Sonat'ın rolüne dair detaylar...

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkmıştır. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak.

Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...

OSMAN SONANT'IN ROL ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

  • Beş Kardeş : Onur Ünlü  - 2015
  • Ben de Özledim : Onur Ünlü  - (Osman Sonant) - 2013
  • Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü - (Yavuz) - 2011- 2013
  • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Serdar Akar (Yavuz) - 2011
  • Türk Malı : Tayfun Güneyer (Suphi/Süpo) - 2010
  • Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Fatih Sultan Mehmet) - 2010
  • Yılan Hikayesi : Nihat Durak (Polis Memuru) - 2001

OSMAN SONANT'IN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

  • Son Takla : Volkan Özgümüş (Cemil) - 2016
  • Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü - 2016
  • Memleket : Murat Saraçoğlu - 2016
  • İtirazım Var : Onur Ünlü (Cihan Demir) - 2014
  • Yangın Var : Murat Saraçoğlu - (Koşman) - 2011
  • Pandora'nın Kutusu : Yeşim Ustaoğlu (Mehmet) 2008
  • Kurtlar Vadisi Irak : Serdar Akar (Amerikan Çavuş 2) - 2006

OSMAN SONANT'IN ROL ALDIĞI İNTERNET DİZİSİ

  • Fi : Sadık Murat Kolhan - 2017

 

 

 

 

 

 

 

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