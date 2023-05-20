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Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri onarılıyor

Edirne'deki Fatma Hatun Mezarlığı ve Şah Melek Camisi haziresinde bulunan mezar taşları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri onarılıyor
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AA

Edirne'deki Fatma Hatun Mezarlığı ve Şah Melek Camisi haziresinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.

Valilik öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit ediyor.

Çevre temizliğinin de yapılmasının ardından tamire ihtiyaç duyulan taşlar, aslına uygun şekilde onarılıyor.

Bu kapsamda Rumeli Beylerbeyi Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan caminin haziresinde bulunan mezar taşlarıyla Mimar Sinan'ın torunu Fatma Hatun'un mezarlarının bulunduğu Fatma Hatun Mezarlığı'ndaki mezar taşları onarıldı.

Geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında belirlenen 41 alandaki onarım faaliyetleri devam ediyor.

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