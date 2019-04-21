Otilia'dan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı evliliğine ilk yorum: Gerçekten çok mutlu oldum

Bir dönem Sinan Akçıl ile aşk yaşayan şarkıcı Otilia, önceki akşam Asmalımescit’teki bir mekanda sahne aldı. Otilia, Burcu Kıratlı ile dünyaevine giren eski aşkı Sinan Akçıl ile ilgili açıklamalarda bulundu