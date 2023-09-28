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        Haberler Gündem Otomobil kaputunun üstünde insan taşıyan sürücüye para cezası

        Otomobil kaputunun üstünde insan taşıyan sürücüye para cezası

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde otomobilin kaputunda insan taşındığı görüntüleri üzerine, sürücüye 1781 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:00
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        Kaputta taşımacılık! Ceza kesildi
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        Beylikdüzü'nde, otomobilin kaputunun üstünde insan taşıdığı belirlenen sürücüye 1781 lira para cezası kesildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylülde Cumhuriyet Caddesinde gece saatlerinde bir aracın kaputunun üstünde insan taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Otomobilin plakasından kimliği tespit edilen sürücü S.A. yakalandı.

        S.Aya çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 1781 lira para cezası uygulandı.

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        #beylikdüzü
        #son dakika haberi
        #trafik cezası
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