Otomobilin ön tarafını kesti, gelin-damat masası yaptı

İHA

Erzurum’un Oltu ilçesinde oto aksesuar işi yapan Ahmet Hakan Macit, hurdadan aldığı otomobilin ön tarafını keserek düğününde gelin-damat masası yaptı.

Hurdadan aldığı Tofaş marka otomobili bir aylık çalışma ile masa haline getiren Macit, aracın ön tarafını gelin-damat masası yaparak eşine ve konuklara sürpriz yaptı.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde hayatlarını birleştiren Merve Ahmet Hakan Macit çifti masaları ile düğüne gelen konukların yoğun ilgisini çektiler.

Gelin Merve Macit, “Düğün salonuna ilk girdiğimde çok şaşırdım. Eşim bana sürpriz yapmış çok mutlu oldum belki de ilk olarak biz bir otomobilden gelin damat masasında oturuyoruz. Bunun için eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Damat Ahmet Hakan Macit ise “Oto aksesuar işi yapmaktayım. İşim icabı ve de marka sevdamdan dolayı hurdadan aldığım bir arabanın ön tarafını keserek bir aylık bir çalışmanın ardından masa haline getirdim. Kendi düğünümde eşime sürpriz yaparak gelin damat masası olarak düğün salonuna getirdim. Çok da güzel oldu. Misafirlerimiz de çok beğendiler” dedi.