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Otoyolun orta şeridini işgal eden TIR şoförü bildiğini okudu

Otoyolda giden bir TIR şoförü tüm uyarılara rağmen şeridin ortasından gitmeye devam etti. Selektörlere kulak asmayan şoför hem kendi hem de başkalarının hiçe sayarak bildiğini okumaya devam etti...

TIR şoförü

İznik Orhangazi otoyolunda seyreden bir TIR şoförü diğer sürücüleri çileden çıkardı! Şeridi ortalayarak giden kişi, diğer sürücülerin uyarılarına ve kornalarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu sırada TIR'ı sollamaya çalışan diğer sürücüler, şoförün düşüncesizliğine isyan etti.

O anlar sürücüler tarafından anbean kaydedildi.

BİLDİĞİNİ OKUMAYA DEVAM ETTİ

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre o anları kaydeden Furkan Tombul şunları söyledi: “Tırı kullanan şahıs o saatte yoluna giden bir sürü sürücünün canına kastetti. Ne selektörlerimiz, ne de uyarı çabamız fayda etmedi. Sürücülere yol vermedi.” Diye konuştu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Görüntülerle birlikte emniyete gidip şikayetçi olan sürücü Furkan Tombul; “Polise gittik ve şikayette bulunduk. Bu düşüncesizliğin cezalandırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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