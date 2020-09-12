Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İznik Orhangazi otoyolunda seyreden bir TIR şoförü diğer sürücüleri çileden çıkardı! Şeridi ortalayarak giden kişi, diğer sürücülerin uyarılarına ve kornalarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu sırada TIR'ı sollamaya çalışan diğer sürücüler, şoförün düşüncesizliğine isyan etti.

O anlar sürücüler tarafından anbean kaydedildi.

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Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre o anları kaydeden Furkan Tombul şunları söyledi: “Tırı kullanan şahıs o saatte yoluna giden bir sürü sürücünün canına kastetti. Ne selektörlerimiz, ne de uyarı çabamız fayda etmedi. Sürücülere yol vermedi.” Diye konuştu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Görüntülerle birlikte emniyete gidip şikayetçi olan sürücü Furkan Tombul; “Polise gittik ve şikayette bulunduk. Bu düşüncesizliğin cezalandırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.