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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? Mayıs 2025 ÖTV'siz alınabilecek yerli araçların listesi

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV'siz alınabilecek yerli araçların listesi

        Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına ilişkin uygulamada önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV'siz araç alımından faydalanmak isteyen engelli vatandaşların tercih edeceği aracın en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor. Düzenlemenin ardından, hangi otomobillerin bu kapsamda değerlendirileceği ise engelli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, yeni kriterlere göre ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli üretim araçlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:54
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        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla birlikte, ÖTV istisnasından yararlanılabilmesi için satın alınacak aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Vatandaşlar ise hangi yerli modellerin bu muafiyet kapsamında yer aldığını araştırmaya başladı. İşte, güncellenen kriterlere göre ÖTV’siz alınabilecek yerli üretim araç modelleri…

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        ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

        Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

        Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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        HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

        Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

        - Togg T10X

        - Fiat Egea Ailesi

        - Renault Clio

        - Renault Megane

        - Renault Duster

        - Hyundai i10

        - Hyundai i20

        - Hyundai Bayon

        - Toyota C-HR

        - Toyota Corolla

        Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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        ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

        Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

        Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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