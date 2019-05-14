Doğal güzelliklere ve kültürel zenginliğe sahip Tunceli'nin Ovacık ilçesi, ilkbahar mevsimiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, yüz ölçümü bakımından kentin en büyük ilçesi olan ve 1500 rakımda yer alan Ovacık, kışın olduğu gibi ilkbahar mevsiminde de ayrı bir güzellik sunuyor.

İstanbul'dan Ovacık'ı gezmeye gelen 30 kişilik fotoğrafçı grup, bölgenin doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını ve kültürel zenginliğini fotoğraflamaya çalıştı.

Ziyaret köyü mevkisinde bulunan Munzur Gözeleri'ni gezen fotoğrafçılar, burada uzun pozlama tekniği kullanarak manzara fotoğrafı çekti.

Fotoğrafçılar ilçenin Burnak, Kızık, Çakmaklı ve Akyayık köylerini de ziyaret ederek yöresel mimariyi yansıtan köy evlerini ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük yaşamını da fotoğrafladı.

Fotoğrafçı Engin Başa, Ovacık'a ilk defa geldiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "İlçenin özellikle doğası, havası ve insanları çok güzel. Hepimiz burayı çok sevdik. Burayı inşallah her yıl programa alırız ve tekrar geliriz. Buraya ilk defa geldiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

MUNZUR VADİSİ OLAĞANÜSTÜ

Fotoğrafçılardan Emine Başak da uzun süreden beri Ovacık'a gelmek istediğini ifade ederek, "Munzur Vadisi olağanüstü, çok beğendim. Fotoğraflar da iyi. Munzur Vadisi'nde çok iyi fotoğraf kareleri çıktı. Munzur Gözeleri'nde de uzun pozlama yaptım, burası muhteşem bir yer" diye konuştu. Fotoğrafçı Nuriye Demir ise Ovacık'ın doğal güzelliklerinin şahane olduğunu belirterek, ilçeyi çok beğendiklerini dile getirdi.