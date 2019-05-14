Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ovacık'ın güzellikleri objektiflere yansıdı

AA

Doğal güzellik ve kültürel zenginliğe sahip Tunceli'nin Ovacık ilçesi, ilkbahar mevsimiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Fotoğrafçıların yeni uğrak yeri ovacık

Doğal güzelliklere ve kültürel zenginliğe sahip Tunceli'nin Ovacık ilçesi, ilkbahar mevsimiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, yüz ölçümü bakımından kentin en büyük ilçesi olan ve 1500 rakımda yer alan Ovacık, kışın olduğu gibi ilkbahar mevsiminde de ayrı bir güzellik sunuyor.

İstanbul'dan Ovacık'ı gezmeye gelen 30 kişilik fotoğrafçı grup, bölgenin doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını ve kültürel zenginliğini fotoğraflamaya çalıştı.

Ziyaret köyü mevkisinde bulunan Munzur Gözeleri'ni gezen fotoğrafçılar, burada uzun pozlama tekniği kullanarak manzara fotoğrafı çekti.

Fotoğrafçılar ilçenin Burnak, Kızık, Çakmaklı ve Akyayık köylerini de ziyaret ederek yöresel mimariyi yansıtan köy evlerini ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük yaşamını da fotoğrafladı.

Fotoğrafçı Engin Başa, Ovacık'a ilk defa geldiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "İlçenin özellikle doğası, havası ve insanları çok güzel. Hepimiz burayı çok sevdik. Burayı inşallah her yıl programa alırız ve tekrar geliriz. Buraya ilk defa geldiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

MUNZUR VADİSİ OLAĞANÜSTÜ

Fotoğrafçılardan Emine Başak da uzun süreden beri Ovacık'a gelmek istediğini ifade ederek, "Munzur Vadisi olağanüstü, çok beğendim. Fotoğraflar da iyi. Munzur Vadisi'nde çok iyi fotoğraf kareleri çıktı. Munzur Gözeleri'nde de uzun pozlama yaptım, burası muhteşem bir yer" diye konuştu. Fotoğrafçı Nuriye Demir ise Ovacık'ın doğal güzelliklerinin şahane olduğunu belirterek, ilçeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivas’taki esrarengiz kayalar dikkat çekiyor
YAŞAMSivas’ın esrarengiz kayaları!
Kraliçe adayları Kemer'de kampa girdi
YAŞAMKraliçe adayları kampa girdi
Ruslar antik havuza akın ediyor
YAŞAMŞifa havuzu! Suyu dört mevsim 36 derece!
Sosyal medyada paylaşılan ilginç ilanlar!
YAŞAMAkrabalarından sıkıldı, bakın ne yaptı?
Game of Thrones oyuncularının birliktelikleri
YAŞAMGerçek hayatta birlikteler!
Mara Teigen'in Angelina Jolie ile benzerliği şaşırtıyor
YAŞAMBenzerliği Brad Pitt'i bile şaşırtır!
Henüz 21 yaşında ama... Ona 'dünyanın en çekici pilotu' diyorlar
YAŞAMHenüz 21 yaşında ama...
On numara çekiliş sonuçları 13 Mayıs 2019! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı
YAŞAMOn numara çekiliş sonuçları 13 Mayıs
Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2019 Salı)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
İftar menüleri 14 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?
YAŞAMBugün ne pişirsem?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X