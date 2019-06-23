Oy nasıl kullanılır? Nasıl oy kullanacağım? soruları bugün İstanbul seçimleri için sandığa giderek oy kullanacak olan İstanbullu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimi öncesi nasıl oy kullanacağız, hangi durumlarda oylar geçersiz ya da geçerli sayılacak? şeklindeki soruların cevabını haberimizde derledik. İşte adım adım ve resimli oy kullanma işlemi...

OY NASIL KULLANILIR?

"Nasıl oy kullanacağız?" sorusunun cevabını YSK paylaştığı resimli anlatımlı ile cevap buldu.

1- KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yayınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK) nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

2- OY PUSULALARINIZI ALIP KABİNE GEÇİNİZ

Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçiniz.

3- OYUNUZU KULLANINIZ VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUNUZ

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatınız.

4- SANDIĞA GİDİNİZ

Oy zarfını sandığa atınız

5- İMZANIZI MUTLAKA ATINIZ

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.

OY KULLANMA RESİMLİ ANLATIM

OY KULLANMA İŞLEMİ VİDEOLU ANLATIM

HANGİ DURUMLARDA OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR

YENİLENEN İSTANBUL SEÇİMİ OY PUSULASI

İşte 23 Haziran İstanbul seçiminde kullanacağımız oy pusulası