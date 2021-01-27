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Öykü Gürman: Çocuğum olursa çalışmam

Hakkında bilinmeyenleri anlatan şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, "Erken yaşlarda anne olmak isterdim" dedi. 35 yaşındaki Gürman, "Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder" şeklinde konuştu

Öykü Gürman: Çocuğum olursa çalışmam - Magazin haberleri
"Çocuğum olursa çalışmam"
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HABERTURK.COM

"İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" sözleri bir dönem büyük yankı uyandıran şarkıcı Öykü Gürman, samimi açıklamalarda bulundu. Emel Yalçın'ın "Belli Belirsiz" adlı programına konuk olan Gürman, annelik ile ilgili konuştu.

"Erken yaşlarda anne olmak isterdim" diyen 38 yaşındaki Öykü Gürman, "Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder" ifadelerini kullandı.

En belirgin özelliğinin iyi niyeti olduğunu da ifade eden şarkıcı, "Yıllar içinde edindiğim tecrübelerden dolayı artık iyi niyetimi çok cömert bir şekilde harcamamaya karar verdim. Sevdiğim işi yaparak, ayaklarımın üzerinde duran bir kadınım" şeklinde konuştu.

Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, 2015 yılında Yavuz Bingöl ile evlenmişti. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, kasım ayında BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katılmıştı.

Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir" demişti. Bu sözleri büyük yankı uyandıran Öykü Gürman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yapmıştı.

"Yanlış anlaşıldım" diyen Gürman, şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum.

Program süresince yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti. Bir sanat insanı olarak ifade etmeliyim ki tek amaç insanları birleştirmek, birlikte tüm farklılığa rağmen yaşayabilmenin, konuşabilmenin uygarlığına ulaşmak için çaba sarf etmek olmalı!

Yoksa ayrıştırmak değil. Şu an en önemli gündemimiz pandemi olduğundan içinden geçtiğimiz süreç zaten maddi manevi hepimiz için tüketici. Birbirimizi yormanın anlamı yok diye düşünüyorum. Tüm kamuoyuna sağduyu, anlayış, sağlık ve sevgi dileğiyle...

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