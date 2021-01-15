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Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?

Öykü Serter, Biri Bizi Gözetliyor (BBG) programının sunuculuğu ile adını duyurmuş, çok sayıda program hazırlayıp sunmuştur. Açıklamaları ve özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Öykü Serter hakkında merak edilen detaylar haberimizde. Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?

Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında?

Birbirinden farklı formatta programların sunuculuğunu üstlenen Öykü Serteri açıklamaları ile gündemde.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi.

2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu.

2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

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