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Oyna Kazan kopyası bugün Safranbolu evlerinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. İşte 27 Şubat saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu
OYNA KAZAN 27 ŞUBAT KOPYASI
Oyna Kazan kopyası resmi instagram adresi üzerinden yayınlandı.
Hadi İpucu bugün saat 13.00'da
OYNA KAZAN 27 ŞUBAT CEVABI: KASTAMONU
Safranbolu Evleri
Karadeniz’in Batı bölümünde Karabük iline bağlı olan Safranbolu ilçesi, Türkiye’de tarih ve kültür turizmi için önemli bir yere sahip olurken, özellikle ilçede bulunan Safranbolu Evleri kendine has yapıları ve kültürel özellikleri ile dikkat çekiyor. Ülkemizde her yıl turizm potansiyelinin büyük bir bölümünü kendine çeken Safranbolu, ilçede bulunan yaklaşık binin üstünde tescillenmiş ve restore edilmiş ev yapısı ile dünya genelinde de özel bir bölgeyi oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda Dünya Mirası Listesine dahil edilmiş olan Safranbolu, Türkiye’de de Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edildiği için bölgedeki tüm yapılar ve özellikle eşsiz mimariye sahip olan evler koruma altında bulunuyor.
Karadeniz’e ayrı bir güzellik katan Safranbolu Evleri, çok özel ve farklı yapılar olarak 18. ve 19. yüzyıl dönemlerinde inşa edilen yapılar olarak görülüyor. Bu yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu döneminde kent yapısı içerisinde inşa edilmiş evler, ahşap ve taş malzemelerin birleştirilmesiyle inşa edilirken, özellikle harç malzemesi için yumurta akı kullanıldığı görülüyor. Yumurta akı, malzemelerin birbirine daha sağlam bir şekilde tutunmasını ve deprem gibi risklerde yapının korunmasını sağlıyor. Türk kültüründe aile yaşantısını ve toplum yaşantısını önemli bir şekilde ön plana çıkaran evler, günümüzde çoğu noktada konak şeklinde görülürken, bu konaklar turizme kazandırılarak; otel, restoran veya kamu kurumu şeklinde kullanılıyor.
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