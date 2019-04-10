Oyna Kazan kopyası bugün Orhan Pamuk'tan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 10 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 10 NİSAN

Orhan Pamuk hangi kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanmıştı?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

Ödül ise; 65.000 TL

OYNA KAZAN 6 NİSAN KOPYASI CEVABI: CEVDET BEY VE OĞULLARI

Cevdet Bey ve Oğulları, yazar Orhan Pamuk'un ilk romanıdır. Yazar, romanını Karanlık ve Işık adıyla kaleme almış ve bu eser ile layık görüldüğü 1979 Milliyet Roman Ödülü'nü Issızlığın Ortasında adlı romanın yazarı Mehmet Eroğlu ile paylaşmıştır.

Ödül de kazanmış olmasına rağmen roman ancak 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları adı ile kitaplaşabilmiştir. Yayımlandıktan sonra yazara 1983 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı getiren eser, bu ikinci ödülden sonra edebiyat dünyasının ilgisini çekti.