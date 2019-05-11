Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 11 Mayıs: Van'da bulunan ada ve kilisenin adı nedir? 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. 11 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Van'da bulunan ada ve kilisenin adı nedir?" diye soruldu. Oyna Kazan bu akşam 19:00'da takipçileri ile buluşacak. İşte 11 Mayıs Oyna Kazan ipucu kopyası ve oyna kazan editör kıyağı

Oyna Kazan

11 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, " Van'da bulunan ada ve kilisenin adı nedir?" diye yayınlandı. Oyna Kazan'da tüm soruları bilen ve finale kalan bir kişi para ödülünün sahibi oluyor. İşte 11 Mayıs 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı...

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

11 Mayıs 19:00 Oyna Kazan ipucu cevabı: AKDAMAR

19:00 Oyna Kazan editör kıyağı: Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümüdür?

Cevap: Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümüdür.

21.30: Domuzlar Körfezi hangi ülkededir?

Cevap: Domuzlar Körfezi, Küba'dadır.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: VAN'DA BULUNAN KİLİSENİN ADI

Akdamar Adasındaki Surp Haç Kilisesi veya Kutsal Haç Katedrali, Kudüs'ten İran'a kaçırıldıktan sonra 7. yüzyılda Van yöresine getirildiği rivayet edilen Hakiki Haç'ın bir parçasını barındırmak maksadıyla Kral I. Gagik'in emriyle 915-921 yıllarında Mimar Manuel tarafından inşa edilmiştir. Adanın güney doğusuna kurulmuş olan kilise, mimari açıdan Ortaçağ Ermeni sanatının en parlak eserleri arasında sayılır. Kızıl andezit taşından inşa edilmiş olan kilisenin dış cephesi, alçak rölyef şeklinde işlenmiş zengin bitki ve hayvan motifleriyle ve Kutsal Kitap'tan alınma sahnelerle bezenmiştir. Kilise bu özelliğiyle de Ermeni mimari tarihi içinde eşsiz bir konuma sahiptir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
GÜNDEMYoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
AA muhabirinin uçuruma düşmesiyle ilgili bazı paylaşımlara soruşturma açıldı
GÜNDEMBaşsavcılık soruşturma açtı
İftar vakti 2019! 11 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta?
Aydınlatma lambalarını kırıyordu
GÜNDEMAydınlatma lambalarını kıran kişi yakalandı
Ev basıp eski sevgilisi ve arkadaşlarını döven üniversiteli tutuklandı
GÜNDEM3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Hadi ipucu sorusu cevabı 11 Mayıs! "Arif V 216" filminde Robot 216'nın ismi nedir? 20.30 Hadi Film Gecesi İpucu
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı 11 Mayıs
Basın müşavirleri çalıştayda buluştu
GÜNDEMBasın müşavirleri çalıştayda buluştu
Bedirhan bebek ile annesini şehit eden terörist yakalandı!
GÜNDEMBedirhan'ın katili yakalandı!
Eğitim dönüşü feci kaza: 2 polis şehit, 1 ağır yaralı
GÜNDEMFeci kaza! 2 polis şehit, 1 yaralı
YAĞIYOR! İstanbul'da gök delindi! Şimşekler... - 11 Mayıs hava durumu
GÜNDEMİstanbul'da gök delindi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X