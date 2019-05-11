11 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, " Van'da bulunan ada ve kilisenin adı nedir?" diye yayınlandı. Oyna Kazan'da tüm soruları bilen ve finale kalan bir kişi para ödülünün sahibi oluyor. İşte 11 Mayıs 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı...

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

11 Mayıs 19:00 Oyna Kazan ipucu cevabı: AKDAMAR

19:00 Oyna Kazan editör kıyağı: Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıldönümüdür?

Cevap: Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümüdür.

21.30: Domuzlar Körfezi hangi ülkededir?

Cevap: Domuzlar Körfezi, Küba'dadır.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: VAN'DA BULUNAN KİLİSENİN ADI

Akdamar Adasındaki Surp Haç Kilisesi veya Kutsal Haç Katedrali, Kudüs'ten İran'a kaçırıldıktan sonra 7. yüzyılda Van yöresine getirildiği rivayet edilen Hakiki Haç'ın bir parçasını barındırmak maksadıyla Kral I. Gagik'in emriyle 915-921 yıllarında Mimar Manuel tarafından inşa edilmiştir. Adanın güney doğusuna kurulmuş olan kilise, mimari açıdan Ortaçağ Ermeni sanatının en parlak eserleri arasında sayılır. Kızıl andezit taşından inşa edilmiş olan kilisenin dış cephesi, alçak rölyef şeklinde işlenmiş zengin bitki ve hayvan motifleriyle ve Kutsal Kitap'tan alınma sahnelerle bezenmiştir. Kilise bu özelliğiyle de Ermeni mimari tarihi içinde eşsiz bir konuma sahiptir.