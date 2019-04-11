Oyna Kazan kopyası bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 11 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 11 NİSAN

BM Güvenlik Konseyi'ne kaç yıl sonra perdelerin açılmasıyla gün ışığı girmiştir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 11 NİSAN KOPYASI CEVABI: 55 YIL

Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nin 55 yıldır kapalı olan perdelerini açtı

Bir aylığına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan Almanya, konsey salonunun Küba devriminin liderlerinden Che Guevara'yı hedef alan bazukalı saldırıdan beri kapalı duran perdelerini açtı. "Açıklık ve şeffaflığı' simgelediği belirtilen bu adımla, 1964'ten beri gün ışığı almayan salon aydınlandı.