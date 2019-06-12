"Beni çok rencide ettiler"

Oyna Kazan kopyası bugün dünyanın en büyük dağlarından birinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 12 Haziran saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 12 HAZİRAN EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 12 Haziran saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; "Erkek deve" anlamına gelen isim nedir?

Cevabı: BURAK

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 12 HAZİRAN

Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 10 HAZİRAN KOPYASI CEVABI: 3. JEOLOJİK DÖNEM