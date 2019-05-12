Oyna Kazan kopyası bugün Vodafone'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 12 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...
OYNA KAZAN 12 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI
Oyna Kazan 12 Mayıs saat 21.30 yarışması editör kıyağı sorusu; Sofralık tuzlara halk sağlığı amacıyla katılan element hangisidir?
Cevap: "İyot" anlamına gelmektedir.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 12 MAYIS
20GB ile tanesi 50 MB olan kaç video izlenir?
Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da
OYNA KAZAN 12 MAYIS KOPYASI CEVABI: 400 TANE
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