Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 12 Mayıs: 20 GB ile tanesi 50 MB olan kaç video izlenir? 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu 12 Mayıs sorusu ve editör kıyağı bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında Vodafone işaret edildi. Oyna Kazan 21.30 kopyası ise; 20 GB ile tanesi 50 MB olan kaç video izlenir? İşte, 12 Mayıs 21.30 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...

Oyna Kazan

Oyna Kazan kopyası bugün Vodafone'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 12 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 12 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 12 Mayıs saat 21.30 yarışması editör kıyağı sorusu;  Sofralık tuzlara halk sağlığı amacıyla katılan element hangisidir? 

Cevap: "İyot" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 12 MAYIS

20GB ile tanesi 50 MB olan kaç video izlenir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 12 MAYIS KOPYASI CEVABI: 400 TANE

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan nostaljik tramvaya bindi
GÜNDEMErdoğan nostaljik tramvaya bindi
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine Anneler Günü ziyareti
GÜNDEMŞehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine Anneler Günü ...
Hadi ipucu 12 Mayıs cevabı: TDK tarafından Türkçe karşılığı "tepke" olarak geçen kelime nedir? 20.30 Hadi ipucu sorusu
GÜNDEMHadi ipucu cevabı 12 Mayıs
Akşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 12 Mayıs Diyanet il il akşam namaz saatleri!
GÜNDEMAkşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Bingöl'de çatışma! 2 asker yaralandı
GÜNDEMBingöl'de çatışma!
İftar vakti 2019! 12 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta?
İstanbul'da dehşete düşüren cinayet
GÜNDEMİstanbul'da dehşete düşüren cinayet
Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi
GÜNDEMAnnelerin "Anneler Günü" felakete dönüyordu
Hadi ipucu 12 Mayıs cevabı: Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı kitabı yazarı kimdir? 19.30 Hadi ipucu sorusu
GÜNDEMHadi ipucu cevabı 12 Mayıs
Oyna Kazan ipucu 12 Mayıs: Tekvando sporunun Türkçe anlamı nedir? 19.00 Oyna Kazan editör kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu cevabı 12 Mayıs

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X