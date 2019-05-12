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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 12 Mayıs: Tekvando sporunun Türkçe anlamı nedir? 19.00 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu 12 Mayıs sorusu ve editör kıyağı bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında bir Uzakdoğu sporu işaret edildi. Oyna Kazan 19.00 kopyası ise; Tekvando sporunun Türkçe anlamı nedir? İşte, 12 Mayıs 19.00 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...

Oyna Kazan

Oyna Kazan kopyası bugün bir Uzakdoğu sporundan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 12 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 12 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 7 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hangi yılda vefat etmiştir?

Cevap: "1923" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 12 NİSAN

Tekvando sporunun Türkçe anlamı nedir?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 12 MAYIS KOPYASI CEVABI: EL VE AYAK YOLU 

Taekwondo çıplak el ve ayak ile yapılan bir savunma sporudur.

Taekwondo’ nun kelime anlamı üç heceden oluşur; Tae, Kwon, Do diue hecelenir, Tae : Ayak Tekniği, Kwon : El Tekniği, Do : İyi niyete giden doğru yol anlamlarına gelmektedir.

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YORUMLAR

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