Oyna Kazan kopyası bugün bir Uzakdoğu sporundan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 12 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 12 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 7 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hangi yılda vefat etmiştir?

Cevap: "1923" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 12 NİSAN

Tekvando sporunun Türkçe anlamı nedir?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 12 MAYIS KOPYASI CEVABI: EL VE AYAK YOLU

Taekwondo çıplak el ve ayak ile yapılan bir savunma sporudur.

Taekwondo’ nun kelime anlamı üç heceden oluşur; Tae, Kwon, Do diue hecelenir, Tae : Ayak Tekniği, Kwon : El Tekniği, Do : İyi niyete giden doğru yol anlamlarına gelmektedir.