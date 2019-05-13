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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 13 Mayıs: Kedilerin toplamda kaç pati tırnağı vardır? 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu 13 Mayıs sorusu ve editör kıyağı bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında kediler işaret edildi. Oyna Kazan 21.30 kopyası ise; Kedilerin toplamda kaç pati tırnağı vardır? İşte, 13 Mayıs 21.30 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...

Oyna Kazan ipucu

Oyna Kazan kopyası bugün Vodafone'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 13 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 13 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 13 Mayıs saat 21.30 yarışması editör kıyağı sorusu; Bir sabah uyandığında kendini böceğe dönüşmüş olarak bulan roman kahramanının mesleği nedir? 

Cevap: "Pazarlamacı" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 13 MAYIS

Kedilerin toplamda kaç pati tırnağı vardır?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 13 MAYIS KOPYASI CEVABI: 18 TANE

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