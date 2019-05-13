Oyna Kazan kopyası bugün Vodafone'dan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 13 Mayıs saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 13 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 13 Mayıs saat 21.30 yarışması editör kıyağı sorusu; Bir sabah uyandığında kendini böceğe dönüşmüş olarak bulan roman kahramanının mesleği nedir?

Cevap: "Pazarlamacı" anlamına gelmektedir.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 13 MAYIS

Kedilerin toplamda kaç pati tırnağı vardır?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 13 MAYIS KOPYASI CEVABI: 18 TANE