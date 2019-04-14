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Oyna Kazan kopyası bugün gururumuz Ozan Kabak'tan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 14 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 14 NİSAN
Ozan Kabak hangi takımın formasını giymektedir?
Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da
OYNA KAZAN 14 NİSAN KOPYASI CEVABI: STUTTGART
Ozan Kabak kimdir?
Ozan Muhammed Kabak (d. 25 Mart 2000, Ankara, Türkiye) Türk defans. Stuttgart'ta forma giymektedir.
PROFESYONEL KARİYERİ
Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Stuttgart
2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stuttgart'la ilk resmi maçına, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Bayern Münih'le oynanan maçta çıktı, maça ilk 11'de başlayan Ozan 90 dakika sahada kaldı. Stuttgart formasıyla ligdeki ilk golünü, 4 Mart 2019 tarihinde oynanan Bundesliga'nın 24. haftasında Hannover 96'yı konuk ettikleri maçta kaydetti. Maçı evinde 5-1 kazanan Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Ayrıca takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti.[6] Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.
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