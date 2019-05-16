Oyna Kazan kopyası bugün ünlü bir müzemizden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 16 Mayıs saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 16 MAYIS EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 16 Mayıs saat 19.00 yarışması editör kıyağı sorusu; Çizgi kahraman Homer Simpson nerede çalışmaktadır?

Cevap: Springfield Nükleer Santrali

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 16 MAYIS

Guinness rekorlar kitabına girmiş tek satranç müzemiz nerededir?

Oyna Kazan yarışması saat 19.00'da

OYNA KAZAN 16 MAYIS KOPYASI CEVABI: ANKARA