Oyna Kazan kopyası bugün Çanakkale Savaşı'ndan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 18 Mart saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 18 MART

Çanakkale Savaşı'nda boğaza mayın döşeyen geminin adı nedir?

Oyna Kazan yarışması saat 13.00'da

OYNA KAZAN 18 MART KOYASI CEVABI: NUSRET MAYIN GEMİSİ

Nusret, Malatya Arapgirli Cevat Paşa'nın emriyle[1] Osmanlı Donanması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete giren mayın dökücü gemi. Asıl ismi Nusrat olan ama zamanla Nusret olarak kullanılan gemi, 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katıldı.

1915 ilkbaharında uzun süredir Boğaz'ın girişindeki tabyaları bombalayan, keşif uçuşlarıyla ve mayın temizleme gemilerinin faaliyetiyle saldırıya geçeceği kesinleşen Müttefik Donanması artık saldırı için gün sayıyordu.Müstahkem Mevkii Komutanlığı 26 mayını Karanlık Liman'a dökme kararı aldı.