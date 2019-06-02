Oyna Kazan kopyası bugün oyun karakterinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 2 Haziran saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...
OYNA KAZAN 2 HAZİRAN EDİTÖR KIYAĞI
Oyna Kazan 2 Haziran saat 21.30 yarışması editör kıyağı sorusu; Alzheimer hastalığı adını nereden almıştır?
Cevabı: Alman doktor Alois Alzheimer'dan geliyor.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 2 HAZİRAN
Lords Mobile’da elde edilen ilk kahramanın adı nedir?
Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da
OYNA KAZAN 2 HAZİRAN KOPYASI CEVABI: YEMİN TUTAN
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