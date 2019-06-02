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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oyna Kazan ipucu 2 Haziran: Lords Mobile’da elde edilen ilk kahramanın adı nedir? 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı

Oyna Kazan ipucu 2 Haziran sorusu ve editör kıyağı bugünkü yarışma için Instagram sayfasında yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyasında oyun karakteri işaret edildi. Oyna Kazan 21.30 kopyası ise; Lords Mobile’da elde edilen ilk kahramanın adı nedir? İşte, 2 Haziran 21.30 Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...

Oyna Kazan

Oyna Kazan kopyası bugün oyun karakterinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 2 Haziran saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN 2 HAZİRAN EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan 2 Haziran saat 21.30 yarışması editör kıyağı sorusu; Alzheimer hastalığı adını nereden almıştır?

Cevabı: Alman doktor Alois Alzheimer'dan geliyor.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 2 HAZİRAN

Lords Mobile’da elde edilen ilk kahramanın adı nedir?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 2 HAZİRAN KOPYASI CEVABI: YEMİN TUTAN

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